أدان مدير عام المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، سعيد القصبي، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية صباح اليوم، موقعًا عددًا من الضحايا، مؤكدًا أن المفوضية ستستمر في عملها من أي مكان داخل ليبيا.

وقال «القصبي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، إن المفوضية ستواصل عملها في ظل حماية الدولة الليبية وتأمين الجيش الليبي، لافتًا إلى توخيهم الحذر من أي شيء قد يعرقل سير العملية الانتخابية، وعدم الاعتماد على قاعدة بيانات واحدة.

وأوضح: «قاعدة بيانات الناخبين لم تتأثر وكنا نتحسب لذلك الأمر، وأي مؤسسة يجب ألا تعتمد على قاعدة بيانات واحدة»، مؤكدًا أنه سيتم تعويض الفاقد، وإصلاح ما تم إفساده.

وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي وصفهم بأنهم شهداء، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهد مقر المفوضية العليا للانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، تفجيرًا انتحاريًا، أسفر عن سقوط نحو 11 قتيلًا، وإصابة آخرين.

وقالت مصادر ليبية إن 5 أشخاص نفذوا الهجوم، فجر اثنان منهما نفسيهما، فيما قُتل آخران على يد قوات الأمن، التي ألقت القبض على المهاجم الخامس.