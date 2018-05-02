قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يجب الاهتمام بثقافة الشعب المصري، ونشر التوعية في الأحياء الشعبية، مشيرًا إلى ضرورة تغيير ثقافة المواطنين المنتقلين من العشوئيات إلى المناطق الجديدة.

وأضاف «وهدان»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء: «المواطنين المنتقلين من الشعوائيات يجب توعيتهم بأن الشجر والمنطقة ملكهم حتى يحافظوا عليها، وتغيير فكرهم العشوائي إلى فكر منظم وبناء».

وأوضح أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق المثقفين ونجوم المجتمع في المجالات المختلفة والجامعات ورجال الدين، مضيفًا أنه بعد ذلك سيخرج جيل يحترم النظافة والتنظيم.

وأشار إلى محاولة البعض إعادة الدولة إلى الوراء بعد ثورتين شهدتهما مصر، مشيرًا إلى وجود في المقابل تيار إصلاحي يريد بناء دولة مؤسسات وإرساء مناخ ديمقراطي وإيجاد الرأي والرأي الآخر.

وذكر أن البرلمان جاء نتيجة تصويت الشعب المصري، بدون تدخل من أحد، لافتًا إلى وجود سيدات وشباب وشرائح مختلفة بالبرلمان في ظل غياب الأحزاب التي تتصدر المشهد.