توريد 51158 طن قمح لشون وصوامع سوهاج

قال محافظ سوهاج، أيمن عبد المنعم، إن كمية الأقماح المحلية الموردة من المزارعين إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 51158 طن و654 كيلو جرام حتى الآن.

وأكد المحافظ، في بيان له، اليوم الأربعاء، انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التي تتابع توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وشدد على ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الأقماح، وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، وتوقع توريد خلال الموسم الحالي 140 ألف طن أقماح.