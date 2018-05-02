محافظ البحيرة تتهم نائب برلماني بتحريض أنصاره على اقتحام مصنع ملك المحافظة

اقتحم عدد من أنصار عضو بمجلس النواب بالبحيرة، مصنع الطرانة لتدوير المخلفات بمركز حوش عيسى، اليوم الأربعاء، وقاموا بقطع كابل الكهرباء بالمصنع مما أدى لتوقف العمل به، وذلك احتجاجا على عدم تحرير المحافظة، عقد للنائب لتشغيل المصنع بعد تقدمه للمناقصة التي أعلنت عنها المحافظة لتأجير المصنع.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، بلاغا بالواقعة من اللواء مجدى عناني، السكرتير العام للمحافظة، أتهم فيه أنصار عضو مجلس النواب، باقتحام مصنع تدوير القمامة بالطرامة بحوش عيسى، والاحتشاد به، وقاموا بقطع كابل الكهرباء بخط المفروزات ما أدى إلى توقف المصنع عن العمل.

ومن جانبها، أكدت محافظ البحيرة، نادية عبده، أن مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الطرانة الصغرى التابعة لمركز حوش عيسى، هو ملك للمحافظة، مشيرة إلى أنه تم طرح المصنع في مزايدة علنيه عامة طبقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998، وتم تحديد جلسة 11 نوفمبر 2016، وتمت ترسية المزايدة على «وليد. م. أ»، بقيمة إيجارية سنوية مليوني و50 ألف جنيه، لمدة 10 سنوات، وتزاد بنسبة 5% اعتبارا من العام الثاني.

وأضافت محافظ البحيرة، في تصريح لها، أنه لم يلتزم بسداد القيمة الإيجارية الراسي بها المزاد، وبناءا عليه تمت مصادرة التأمين النهائي وإعادة طرح المصنع لمزايدة مرة أخرى.

وتابعت: «تقدم النائب عن طريق شركة المصريون قادمون، والذي يترأس رئيس مجلس إداراتها، للمزاد إلا أنه لم يستكمل التأمين الابتدائي طبقا لكراسة الشروط الخاصة بالمزاد»، موضحه أنه تم تشكيل لجنة لإدارة المصنع وتشغيله من جديد لصالح المحافظة.

وزادت: «فوجئنا بقيام النائب بالاستعانة ببعض الأفراد والعمال والاحتشاد داخل المصنع، وقيامهم بقطع كابل الكهرباء بخط المفروزات ما أدى لتوقف المصنع عن العمل».

وتم تحرير محضر عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.