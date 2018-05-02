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تدريبات منفردة لـ «صلاح محسن»

الشروق
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 1:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 1:10 م

أدى صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد برج العرب بالأسكندرية فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

 

وخضع صلاح محسن لتدريبات منفرده للتخلص من الإجهاد العضلي، حيث استأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء بعد الحصول على راحة سلبية أمس الثلاثاء.

 

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية عقب مران اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الترجي.


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