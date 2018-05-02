كلوب على موعد مع التاريخ في نهائي دوري الأبطال

ضرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موعداً جديداً مع التاريخ بوصول فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي ريال مدريد الإسباني في 26 مايو المقبل بالعاصمة الأوكرانية كييف.

ويصبح ذلك النهائي الثاني ليورجن كلوب في دوري أبطال أوروبا بعد تواجده مع فريقه السابق بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ عام 2013 علي ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن .

وفي حال تحقيق كلوب اللقب الأوروبي سيصبح خامس مدرب ألماني يحصل علي اللقب الغالي بعد أوتمار هتسفيلد ( مرة ) مع بايرن ميونيخ و (مرة ) مع بروسيا دورتموند , ويوب هاينكس (مرة ) مع ريال مدريد و ( مرة ) مع بايرن ميونيخ و ديتمار كرامر و اودو لاتيك (مرة واحدة) مع بايرن ميونيخ.