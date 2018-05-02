قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه فلسفة قانونه الذي قدمه للبرلمان لتعديل قانون الأزهر، تستهدف احتفاظ الأزهر بكلياته الدينية فقط، وإلحاق به تخصصات أخرى مرتبطة بالإنسان، وفق قوله.

وأضاف «أبو حامد»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن القانون الذي تقدم به ينص على بقاء كل ما يخص علم النفس وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى تضمين مناهج الكليات الشرعية فنون تتعلق بفنون الحياة اللازمة لهم لإرشادهم.

وذكر أن العدد الضخم من المعاهد الأزهرية له خصوصية في التعليم من حيث فضل الطلاب عن الطالبات وعدم اختلاطهم بغيرهم من المختلفين معهم في الانتماء الديني، متابعًا: «بما أن الأزهر دراسته دينية فإن شأنه في ذلك شأن المؤسسات الأخرى التي تدرس اللاهوت وما شابه، وهم ليس لديهم هذا العدد الضخم من المعاهد والطلاب».

وأشار إلى استهداف القانون تقليص عدد المعاهد الدينية على أن ينتقل تبعية عدد منها إلى إشراف وزارة التربية والتعليم.