أعربت الحاجة سعدية، عن سعاتها بالإفراج عنها، أمس الأثنين، لأداء مناسك العمرة في ليلة النصف من شعبان، متابعة: «الحمد لله ربنا عارف إني مظلومة، والحمد لله عملت العمرة، وبشكر الرئيس السيسي على اللي عملوا معايا والسلطات السعودية».



وطالبت «سعدية»، في أول مداخلة هاتفية لها بعد الإفراج عنها ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، أن تتم محاكمة الشخص الذي تسبب في دخولها السجن لمدة 40 يوم، بسبب وضعه حقيبة مخدرات لها بزعم توصيلها لأقاربه.



وتابعت: «أغمى عليا بعد ما عرفت أن الشنطة فيها مخدرات وكنت هموت نفسي وأقطع شرايني بس استغفرت ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا قعدت 40 يوم بين حيطان طويلة فيها أسلاك وأنا معملتش حاجة، ومدير السجن كان بياخدنى المكتب ويقولي أنا عارف أنك مظلومة ويطلبلي شاي وتمر، ومعاملة السلطات السعودية والقنصلية المصرية كانت كويسة جدًا الحمد لله».



وأشادت بكل من حاول مساعدتها في هذه المحنة حتى تم الإفراج عنها وأداء مناسك العمرة، معقبة: «الناس كلها عملت مظاهرات عشاني عشان أنا مظلومة، وأولادي كانوا هيروحوا فيها، عشان الشيطان حطلي مخدرات في الشنطة أنا في آخر أيامي وعندي أمراض في الصدر وقرح، أدخل السجن ده أنا بخاف من عربية البوليس».



وطالبت الحاجة سعدية من جميع المسافرين، عدم الانصياع لطلبات أي شخص بتوصيل حقائب للخارج بعد هذه التجربة الصعبة التي مرت بها.



