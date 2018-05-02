الجيش الليبي: الهجوم على «مفوضية الانتخابات» محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي

وصفت القيادة العامة للجيش الليبي، الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات الليبية، بأنه محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا.

واستنكر الجيش الليبي، حسبما أفادت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، ذلك الهجوم، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن محاربة الإرهاب حتى ينعم الليبيون بمارسة حقهم الديمقراطي.

وصرح المتحدث باسم مفوضية الانتخابات الليبية، خالد عمار، بأن التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية في طرابلس، خلّف 7 قتلى.

وأضحت مصادر ليبية أن 5 أشخاص نفذوا الهجوم، فجر اثنان منهما نفسيهما، فيما قتل آخران على يد قوات الأمن، التي ألقت القبض على المهاجم الخامس.