دعا زعيم المعارضة الأرميني نيكول باشينيان أنصاره إلى إنهاء يوم من الحصار الذي أوقف حركة المرور في أجزاء من العاصمة، والعودة إلى التجمع في ساحة مركزية، بينما حدد البرلمان موعدا جديدا لاختيار رئيس الوزراء.

ودخلت أرمينيا في أزمة سياسية الشهر الماضي عندما تسببت احتجاجات المواطنين في الشوارع والتي قادها باشينيان إلى استقالة رئيس الوزراء - والرئيس السابق - سيرج سركيسيان.

واستخدم المحتجون المعارضون سياراتهم لغلق الطرق الرئيسية في العاصمة يريفان اليوم الأربعاء، وذلك بعد فشل باشينيان في الفوز بثقة البرلمان لشغل المنصب، رغم كونه المرشح الوحيد له.

ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتا آخر في 8 مايو الجاري. وإذا لم يتم انتخاب أي مرشح في الجولة الثانية، سيتم حل البرلمان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وأغلق المحتجون عددا من الوزارات، من بينها وزارة العدل، وأغلقوا أيضا الطريق السريع المؤدي إلى المطار الرئيسي في البلاد.

وشوهدت أعداد من السائحين يسيرون وهم يحملون حقائبهم على الطريق من وإلى مطار زفارتنوتس الدولي ،وفقا لوكالة "أرمين برس" الرسمية للأنباء.

ودعا حزب باشينيان المحتجين إلى السماح لسيارات الإسعاف والمركبات العسكرية بالمرور عبر الحواجز.

وأغلق المحتجون مكتب الحاكم في ثاني كبرى مدن أرمينيا، وهي "جيومري". وأغلقوا جميع الطرق المحيطة ورفضوا السماح لموظفي المكتب بدخوله، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وقاد باشينيان مظاهرات على مدى الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى استقالة سيرج سركيسيان الذي انتخبه البرلمان لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي بعد أن ظل لعقد من الزمان رئيسا للدولة.

ووصف الساسة المعارضون تعيين سركيسيان رئيسا للوزراء بأنه احتفاظ بالسلطة بشكل غير عادل.