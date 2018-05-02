قال رئيس ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية محمد زكي السويدي، إنه لابد من التفرقة ما بين ائتلاف "دعم مصر" داخل مجلس النواب، وتشكيل حزب سياسي، مؤكدا أن الائتلاف داخل البرلمان قائم بشكل قانوني ورسمي، لكن البحث الآن في تكوين الحزب السياسي.

وأوضح السويدي خلال كلمته على هامش اجتماع مديري مراكز التنمية في مقر الائتلاف، منذ قليل أنه تم تشكيل لجنة لبحث القانونى لإنشاء حزب سياسي والأمر يطول الحديث فيه، وما يهمنا ملء الفراغ السياسي.

ويعقد اليوم المكتب السياسي للائتلاف "دعم مصر" اجتماعه، برئاسة محمد السويدى وحضور النائب طاهر أبو زيد نائب رئيس الائتلاف الأول والأمين العام للائتلاف الدكتور مجدى مرشد.