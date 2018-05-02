«الوفد»: نسعى لتشكيل ائتلاف برلماني يضم حوالي 200 نائب

قال ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي، إن رئيس الحزب بهاء أبوشقة أكد أن الحزب يسعى إلى تشكيل ائتلاف برلماني داخل المجلس، رافضا الافصاح عن أي تفاصيل في الوقت الحالي، مضيفا أن الحزب يستهدف تكوين الائتلاف من 150 إلى 200 نائب بمجلس النواب.

وأوضح «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الحياة السياسية تقوم على التعددية، ومن المفترض أن يكون هناك حزبا سياسيا يشكل أغلبية داخل البرلمان وليس «ائتلاف»، ووجود أحزاب أخرى تنافسه أيضا، وهذا تفعيل للمادة الخامسة من الدستور، مشيرا إلى أن ما سيفعله «الوفد» هو تصحيح للوضع السياسي داخل البرلمان.

وكان بهاء أبوشقة أكد في تصريحات صحفية، أنه يسعى إلى تشكيل ائتلاف، ومنذ اليوم الأول يعمل ليكون «الوفد» لاعبا قويا على المسرح السياسي، وهذا الأمر لن أتخلى عنه مهما كانت الظروف.