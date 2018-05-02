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طبيب ترامب: الرئيس كتب بنفسه رسالة تشخص حالته الصحية حين كان مرشحا

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 7:47 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 7:47 ص
ذكر الطبيب السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس نفسه هو من كتب الرسالة التي تشخص حالته الصحية بأنها جيدة عندما كان مرشحا للرئاسة في عام 2015. 

جاء ذلك في مقابلة أجرتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية مع الطبيب هارولد بورنشتاين الذي قال إنه يعالج ترامب منذ عام 1980.

وكانت الرسالة التي أصدرتها حملة ترامب في ذلك الوقت قد أشارت إلى أن ترامب "يتمتع بصحة جسدية وقوة تحمل بدنية غير عادية".

وقال بورنشتاين إن ترامب نفسه "هو الذي أملى تلك الرسالة، وأنا لم أكتبها"، مضيفا أنه أجرى لترامب فحصا طبيا كاملا في ذلك الوقت "ولم يظهر إلا نتائج إيجابية".

ولم يعلق البيت الأبيض على ما ذكره بورنشتاين.

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