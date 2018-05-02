كان الخطأ القاتل الذي ارتكبه زفن أوليرتش حارس بايرن ميونخ في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مدعاة لتذكر العديد من الأخطاء القاتلة التي تسبب فيها حراس مرمي لفرق ومنتخبات كبار كانت السبب في خسارتهم البطولات العالمية , . ونذكر هنا خمس أخطاء مؤثرة لحراس مرمي كانت وبال علي فرقهم وتسببت في خروجهم من المنافسة , ومنها :

1 - ريني هيغيتا (كولومبيا - الكاميرون ) عام 1990

حارس المرمى الكولومبي ارتكب خطأ غاية في السذاجة بالدور الثاني من مونديال إيطاليا العام 1990، عندما تأخر في تمرير الكرة قبل أن يحاول مراوغة العجوز الكاميروني روجيه ميلا الذي اقتنص الكرة وسجل منها هدف بلاده الثاني (2-0).

2 - بول روبنسون (انكلترا – كرواتيا) عام 2006

تلقت آمال انكلترا في التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2008 صفعة بخسارتها أمام كوراتيا في زغرب 0-2، الهدف الثاني جاء عن طريق خطأ يصعب هضمه من الحاري بول روبنسون الذي حاول تشتيت كرة مررها إليه غاري نيفيل لكنه لم يصبها لتدخل مرمها وسط دهشة الحاضرين.

3 – شريف إكرامي ( الأهلي – أسيك ) عام 2017

تسبب شريف إكرامي في خسارة النادي الأهلي أمام أسيك أبيدجان الإيفواري , الهدف جاء عن رأسية من مهاجم أسيك لم يستطع إكرامي التعامل معها بشكل جيد و سقطت من يده ليتابعها لاعب أسيك داخل المرمي .

4 – أحمد مسعود ( الأهلي – المصري ) عام 2018

ارتكب أحمد مسعود حارس مرمي المصري خاطئاً فادحاً أمام النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري في يناير الماضي , حيث لم يستطع مراوغة وليد أزارو مهاجم الأهلي وسجلها المهاجم المغربي في الشباك وكلف الفريق البورسعيدي خسارة بطولة كان جمهور المصري يتمني تحقيقها .

5 - فيكتور فالديز ( برشلونة - ريال مدريد ) عام 2012

في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني موسم 2012- 2013 ، وبينما كانت النتيجة 3-1 لبرشلونة، تسبب خطأ قاتل من فيكتور فالديز أمام دي ماريا في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد.

وفي مباراة العودة خسر النادي الكتالوني بنتيجة 2-1 ليحصل الملكي على اللقب