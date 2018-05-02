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فيسبوك تسمح للمستخدمين بمسح سجل التصفح

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 3:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 3:13 ص
قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج، الثلاثاء، إن شبكة التواصل الاجتماعي تعمل حاليا على تمكين المستخدمين حذف حساباتهم الخاصة بملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى التي تتبع أنشطتهم على منصة التواصل الاجتماعي. 

وقارن زوكربرج الخاصية الجديدة بوظيفة "حذف التاريخ" في متصفح الويب، والتي تمسح ملفات تعريف الارتباط وتاريخ التصفح الآخر. 

وأضاف زوكربرج "الفكرة هي أن هناك الكثير من المواقع التي تحتاج إلى ملفات تعريف الارتباط لكي تعمل، لكن يجب أن تكون قادرًا على مسح سجل تصفحك وقتما تشاء". 

وتابع "نحن نبني نسخة من هذا على فيسبوك أيضًا. سيكون بمثابة تحكم بسيط لمسح سجل التصفح على فيسبوك، بمجرد الضغط عليه". 

وأدلى زوكربرج بهذه التصريحات خلال مؤتمر لمطوري فيسبوك في سان خوسيه، كاليفورنيا. 

وأشار إلى أن إزالة ملفات تعريف الارتباط من المتصفح يمكن أن تجعل تجربة الإنترنت أسوأ، ونفس الشيء سيكون صحيحًا في وظيفة فيسبوك.

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