بنزيمة يستعيد بريقه في الوقت المناسب

كما لم يحدث من قبل ، أثار الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني الجدل والحديث بشكل واسع النطاق من خلال هدفيه في مرمى بايرن ميونخ واللذين قادا الفريق إلى بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وسجل بنزيمة هدفين في الدقيقتين 11 و46 من مباراة الأمس أمام بايرن في إياب الدور قبل النهائي لدوري ليقلب تأخر الفريق بهدف نظيف إلى تقدم 2 / 1 في بداية الشوط الثاني قبل أن ينتزع بايرن التعادل 2 / 2 في منتصف الشوط الثاني.

وبلغ الريال النهائي بالفوز على بايرن في مجموع المباراتين 4 / 3 حيث سبق له الفوز على بايرن 2 / 1 في عقر داره ذهابا.

وبعد شهور من التواري والاختفاء أظهر خلالها حالة من اللامبالاة ، عاد بنزيمة في بؤرة الضوء من خلال الهدفين حيث لعب دور المنقذ للريال في المربع الذهبي للبطولة إضافة لمستوى الأداء الراقي الذي قدمه وتحركاته الرائعة داخل وخارج منطقة جزاء بايرن.

وجاء الهدف الأول لبنزيمة بضربة رأس في الدقيقة 11 بعد هجمة منظمة وأداء جماعي من الريال ليعادل اللاعب الكفة بعدما تقدم يوشوا كيميتش بهدف مبكر لبايرن.

وكان الهدف الثاني لبنزيمة أكثر سهولة حيث استغل خطأ من حارس المرمى الألماني زفن أولريتش بعد تمريرة من كورينتين توليسو فلم يجد بنزيمة أي صعوبة في إيداع الكرة داخل المرمى.

ولم يكن عجيبا أن يكون بنزيمة بهذه الحاجة الملحة للهدفين خاصة وأنه قدم أسوأ مواسمه مع الريال منذ انتقاله للنادي الملكي في 2009 قادما من ليون الفرنسي.

وحتى أمس ، كان رصيد بنزيمة مع الفريق هذا الموسم قاصرا على تسعة أهداف في 2805 دقائق موزعة على 41 مباراة بمتوسط هدف واحد كل 311 دقيقة.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال : " عليه تسجيل الأهداف. إنه أمر حقيقي وهو يعلم هذا. يجب أن يهز الشباك حتى وإن كان يقدم أشياء أخرى. يعاني بنزيمة عندما تضيع الفرص منه ، ولكن الحل بسيط وهو مواصلة العمل".

وأضاف بنزيمة ، لدى سؤاله عن أرقام اللاعب ، : "أثق بأنه سيسجل بشكل عاجل".

وأثنى زيدان على بنزيمة الذي أثبت جدارته بثقة المدرب ، في ظل موجات من الانتقادات التي وجهت للاعب من وسائل إعلام وكذلك الجماهير خلال الفترة الماضية.

وقال زيدان : "أشعر بالسرور له ، كنت أتوقع ذلك ، توقعت أن يسجل الأهداف ، وقد سجل لنا ثنائية ومنحنا فرصة التأهل ، إنه يعمل طوال الوقت ولا يستسلم".

ويرى المتابعون للفريق أن بنزيمة يحظى بحماية زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وكان بنزيمة حاسما أيضا في اجتياز الريال للدور قبل النهائي للبطولة الموسم الماضي حيث صنع هدفا من كرة منتهية خلال مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير باستاد "فيسنتي كالديرون" في مدريد لينقذ فريقه من انتفاضة أتلتيكو الذي خسر صفر / 3 في مباراة الذهاب على ملعب الريال وفاز 2 / 1 إيابا.

ورغم هذا ، ذهب كل ذلك طي النسيان بسبب التراجع الحاد في مستوى لياقة اللاعب على مدار الشهور الماضية للدرجة التي تحول فيها بنزيمة من لاعب أساسي بلا منافس إلى الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الإياب أمام يوفنتوس الإيطالي في دور الثمانية وكذلك في مباراة الذهاب أمام بايرن في المربع الذهبي للبطولة.

وفيما بلغ متوسط تهديفه هدفا واحدا في كل 311 دقيقة ، شهدت مباراة الأمس هدفين للاعب في غضون 47 دقيقة لتهتف له الجماهير في مدرجات استاد "سانتياجو برنابيو" كما لم يحث من قبل في الموسم الحالي.

ونال اللاعب تحية حارة للغاية في الدقيقة 72 لدى خروجه من الملعب تاركا مكانه لزميله الويلزي جاريث بيل.