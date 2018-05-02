«صحة الغربية» عن وفاة سيدة أثناء الولادة بمستشفى خاص: «حقها في رقبتنا»

قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، إنه لا أحد يقبل أي تقصير أو إهمال تجاه المرضى، سواء في مستشفيات خاصة أو حكومية، معلقًا على وفاة «ياسمين» أثناء إجرائها عملية ولادة بمستشفى الدلتا الدولي، بقوله: «حقها في رقبتنا لحد ما ييجي».



وأضاف «شرشر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، اليوم الثلاثاء، أن أي إهمال سيقابل بالردع ولا بد من معاقبة المخطئ، مشيرًا إلى تكلفة لجنة من أطباء مدينة المحلة ليقيموا الواقعة ويكتبوا تقريرًا عنها.



وتابع أن أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أكد أنه يريد التقرير الخاص بالواقعة في أسرع وقت، مشددًا على ضرورة إغلاق المستشفى على الفور إذا ثبتت وجود أية مخالفات.



وأكد أن القضية محل تحقيق أمام النايبة العامة، إضافة إلى وجود لجنة لجنة مكونة من مستشاري النساء والولادة والتخدير والعناية المركزة تفحص الأمر، ثم حينما تنتهي من إعداد التقرير، اليوم الأربعاء، سيتم إرساله إلى النيابة العامة والمحافظة ووزارة الصحة.



يذكر أن «ياسمين» توفيت أثناء إجرائها عملية «ولادة قيصرية»، بمحافظة الغربية، وتركت خلفها طفلة رضيعة.



