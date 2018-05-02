«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لتركيا

تلقى الاقتصاد التركي، الذي يعاني بالفعل قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 24 يونيو المقبل، ضربة جديدة بعدما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية إلى مستويين دون مستوى الاستثمار.

وتطابقا مع تحذيرات غيرها من الجهات، ومن بينها صندوق النقد الدولي، حذرت الوكالة من إنهاك الاقتصاد التركي.

وأفادت في بيان صدر عنها في وقت متأخر من الليلة الماضية بأن "هناك خطر حدوث هبوط حاد في الاقتصاد التركي المحموم المعتمد على الديون".

وقال الخبير الاقتصادي تيموثي آش إن الخطوة ليست مفاجئة، وأشار إلى أن الوكالة كانت متشائمة بالنسبة لتركيا منذ فترة، وتساءل عما إذا كانت المعطيات الأساسية تبرر القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف أسوأ من ذلك الصادر عن كل من وكالتي "موديز" و"فيتش"، واللتين تصنفان الديون التركية على أنها عالية المخاطر.