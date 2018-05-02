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أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد وإصابات متفرقة بسطية، نتيجة تصادم 5 سيارات بمحور الأوتوستيراد، وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية بالمحور، وتم الدفع برجال المرور لتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وقال مصدر أمني، إن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بمحور الأوتوستيراد وظهور كثافات مرورية بالطريق.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة دفعت بالقوات الأمنية من رجال المرور لتسيير الحالة المرورية بالطريق وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الإصابات التي نتجت عن الحادث طفيفة وأسعف أصحابها بمكان الحادث ولم تستدع نقلهم للمستشفيات.