تركي آل الشيخ يفسر تصريحاته بشأن تغيير مدرب الأهلي

اصدر تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بيانا عبر صحفته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"يوضح خلالها التصريحات التي أدلى بها في وقت مبكر من صباح اليوم حول تغيير الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تعرض لهزيمتين متتاليتين للمرة الأولى منذ عام 2016، حيث خسر في لقاء القمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فضلاً عن خروجه من بطولة كأس مصر من الدور ربع النهائي بعد هزيمته أمام الأسيوطي بهدف نظيف.

وجاء البيان كالتالي:

فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعاً أهلاوياً قبل أن أكون رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل بل وحاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور الأمر على أهوائهم..

مشاعري ومحبتي تحركني دائما وسريعا نحو النادي الأهلي تأكيدا للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية..

فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأي أهلاوي حزين لنتائج ناديه ويآمل سريعا وضع حلول فقط لا غير فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة علي وعلى كل محب..