«إدمان الجزر» يدفع حيوانات الكنغر لمهاجمة السائحين في استراليا

تهاجم حيوانات من نوع الكنغر، أدمنت الجزر ومأكولات أخرى غريبة عليها، السائحين في شرقي استراليا؛ ما أثار تحذيرات من نواب برلمانيين وخبراء، وفقا لما ذكره الإعلام المحلي اليوم الأربعاء.

ويستقل آلاف السائحين القطارات من سيدني إلى أراضي «مستشفى موريسيت للأمراض النفسية»، حيث يمكن بشكل مؤكد العثور على حيوانات الكنغر، وهي واحدة من أكثر الحيوانات الاسترالية شهرة وشعبية، وهي ترعى.

لكن العديد من السائحين يتجاهلون علامات التحذير من إطعام هذه الحيوانات، وهو أمر غير قانوني في استراليا، ويتزايد عشق الحيوانات للأطعمة الطبيعية التي يتم تقديمها لها.

وقال أندرو دالي، وهو أحد حراس الحيوانات في حديقة الزواحف الاسترالية في سيدني، لهيئة الإذاعة الاسترالية: «إذا ما رأوا جزرة وقد أطعمهم أحد السائحين الجزر مئة مرة من قبل، فإنهم ينهضون ويأخذون هذه الجزرة».

وذكر شين لويس، الذي يكسب عيشه من عمله كسائق حافلة مكوكية للسائحين بين المستشفى ومحطة القطارات المحلية، أن أشخاصا «يتعرضون للركل والخدش كل يوم على الأقل».

وقال «لويس»: «ترى حيوانات الكنغر ما لا يقل عن ألفي سائح في الأسبوع ولا يحتاجون إلى ألفين من الجزر أو الموز أو الخبز أو الرقائق والبسكويت، لقد رأيت حتى بعض الأشخاص السخفاء يطعمونهم مأكولات من الأطعمة السريعة، ورقائق الذرة والشوفان وهناك بعض الأطعمة التي تثير عدوانيتهم "حيوانات الكنغر" للغاية».

ونشرت هيئة الإذاعة الاسترالية، صورا للسائحين المصابين بجروح بالغة في الوجه والبطن والأذرع.

كما حذر جريج بايبر، وهو نائب برلماني محلي أثار القضية في برلمان ولاية نيوساوث ويلز، السائحين من احتضان الكنغر البري.

وقال لمحطة «2 جي.بي» الإذاعية في سيدني: «هناك مخاطر كبيرة من تعرض شخص ما لإصابة خطيرة».