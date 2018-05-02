رئيس جامعة دمنهور: سنتخذ إجراءات صارمة ضد المدرس المسيء لـ«الشعرواي»

علق الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، على وصف الدكتور أحمد محمود رشوان، عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ«الدجال»، في كتابه «دراسات في تاريخ العرب المعاصر»، بقوله: «سنتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضده».



وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه لن يسمح للإساءة تجاه أي رمز من الأزهر الشريف، مشيرًا إلى عدم سماحه بالتجاوز في حق الرئيس السابق، محمد حسني مبارك؛ لكونه من رموز القوات المسلحة.



وتابع أنه لديه أجهزة متابعة ومراقبة من لجنة من اتحاد الطلاب بالجامعة لمراقبة مثل هذه التجاوزات، مشيرًا إلى تحويلة للتحقيق؛ لمخالفته لوائح الجامعة.



وأوضح أن المحقق القانوني في الجامعة هو الذي سيفصل في أمر تلك الواقعة بشكل نهائي، مستطردًا: «الشيخ الشعراوي من الأعلام المصرية، ولا سياسة ولا دين داخل الجامعة».



يُذكر أن مجلس جامعة دمنهور، قرر برئاسة، الدكتور عبيد صالح، إحالة الدكتور أحمد محمود رشوان، عضو هيئة التدريس بكلية التربية، صاحب واقعة وصف الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ«الدجال»، في كتابه «دراسات في تاريخ العرب المعاصر»، الخاص بطلاب الفرقة الثالثة في الكلية، إلى إدارة الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق معه.