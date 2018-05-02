فيدرر يستهل موسم الملاعب العشبية بالمشاركة في بطولة شتوتجارت

أعلن منظمو بطولة «كأس مرسيدس» للتنس بمدينة شتوتجارت الألمانية اليوم الأربعاء أن النجم السويسري روجيه فيدرر سيستهل مشاركاته في موسم الملاعب العشبية من خلال خوض البطولة.

وكان فيدرر ، الحائز على 20 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى والغائب عن موسم الملاعب الرملية الحالي ، قد خاض بطولة شتوتجارت في 2016 و2017 وسيشارك فيها للمرة الثالثة في النسخة المقبلة المقررة بين التاسع و17 يونيو.

وستكون المشاركة في شتوتجارت ضمن استعدادات النجم السويسري لخوض منافسات ويمبلدون التي تنطلق في الثاني من يوليو.

وكان فيدرر قد خرج من الدور الثاني لبطولة شتوتجارت العام الماضي بينما خرج من الدور قبل النهائي في نسخة عام 2016 .