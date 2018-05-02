قال خالد قمر، لاعب الإنتاج الحربي المعار إليه من الزمالك، إنه حتى الآن لم يجدد عقد إعارته بفريق الإنتاج حتى الآن، لافتا إلى أن هناك مفاوضات بين مسئولو الناديين.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "غادرت معسكر الفريق لمباراة الزمالك، بعد أن تم الاستقرار على استبعادي بناء على اتفاق الناديين".

وأردف: "كنت أتمنى أن أشارك في المباراة بين الإنتاج الحربي والزمالك في دور الثمانية بكأس مصر، لكن احتراما للإتفاقات التزمت بما تم الاستقرار عليه، ولا يوجد أي شروط جزائية حول مشاركتي ".

وأكمل: "الزمالك تحدث معي وطالبني بالعودة في نهاية الموسم، كما تلقيت العديد من العروض الأخرى من جانب بعض أندية الدوري الممتاز".

وأوضح: "أحد الوكلاء تحدث معي وطالبني بعدم التعجل في اتخاذ أي قرار بشأن مستقبلي، تحسبا لإحضار عرض جديد من أحد أندية الدوري السعودي".

وأتم: "قلت من البداية إذا عدت للزمالك وأصبحت رقم 1 في مركزي لن أتردد في العودة، لكن إذا كانت عودتي لبقائي على الدكة فلا أفضل العودة، لم أحصل على فرصتي في نادي الزمالك".