السعودية توقف 62 متهما بالإرهاب خلال أسبوعين

أوقف جهاز أمن الدولة السعودي، خلال الأسبوعين الماضيين، 62 متهما من جنسيات مختلفة في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة.

وذكر موقع «نافذة»، التابع لرئاسة أمن الدولة السعودي، اليوم الأربعاء، أنه تم إيداع المتهمين في سجون المباحث العامة.

وأضاف أن: «العدد الأكبر من المقبوض عليهم كان من السعوديين وعددهم بلغ 29 مواطنا، بالإضافة إلى 7 يمنيين، و7 مصريين، و11 سودانيا، وسوريين اثنين».

وحسب الموقع، أُلقي القبض، خلال الفترة نفسها، على متهم واحد من كلٍ من روسيا وكندا وقيرغزستان ولبنان وتركيا وإريتريا.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث إلى 5354 موقوفا حتى الإثنين الماضي.