النائب العام ينتدب لجنة لمعاينة موقع حريق «إنشاءات المتحف الكبير»

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، فريقا من أعضاء النيابة العامة بنيابة جنوب الجيزة الكلية، بالانتقال إلى موقع الحريق بالمتحف المصري الكبير، لإجراء المعاينة اللازمة والتحقيق فى الواقعة، وصولا لأسباب نشوب الحريق والمتسبب فيه.

وأكد بيان من النائب العام أن معاينة النيابة العامة كشفت عن أن الحريق الذى نشب بالواجهة الخلفية الغربية لمبنى المتحف بسبب تطاير الشرار الناتج عن استخدام جهاز اللحام والصاروخ الكهربائى وسقوطه على طبقة العزل "الفوم" التى تغطى الواجهة الخرسانية الخلفية الغربية للمبنى والأعمدة المستخدمة فى الصعود على تلك الواجهة "السقالات"، ما تسبب فى اشتعال النيران بها، وكان ذلك أثناء قيام إحدى الشركات المتعاقدة من الباطن مع الشركة المنفذة للمشروع بأعمال تركيب مواسير خاصة بالتكييف المركزي للمتحف المصري عن طريق تثبتها ببعضها البعض.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عدم حدوث تلفيات بداخل المتحف المصري الكبير كما تبين عدم وجود أي إصابات أو وفيات.

وأمر النائب العام بندب مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية قسم الحرائق، بإجراء المعاينة اللازمة على مواقع الحريق وأخذ العينات اللازمة وفحصها وصولا لسبب وكيفية نشوب الحريق وإعداد تقرير مفصل ومصور بما أسفرت عمه المعاينة ومدى توافر وسائل الأمن الصناعي بالموقع.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال المختصيين عن الأعمال الهندسية والتركيبات للكشف عن المتسبب في وقوع الحادث.