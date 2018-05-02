سول: تمركز القوات الأمريكية فى بلادنا غير مرتبط بالسلام مع كوريا الشمالية

ــ واشنطن تنشر طائرات «إف 22 رابتور» بكوريا الجنوبية فى إطار تدريبات مشتركة

أكد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه ــ إن، اليوم، أن قضية تمركز القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية هى قضية ترتبط بعلاقة التحالف الكورى الجنوبى الأمريكى، ولا علاقة لها بمسألة عقد اتفاقية للسلام بين الكوريتين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم القصر الرئاسى كيم إى ــ جيوم قوله إن «كبير موظفى الرئاسة إم جونج ــ سيوك نقل موقف الرئيس مون لمستشاره الخاص مون جونج ــ إن عبر مكالمة هاتفية وطلب عدم إحداث ارتباك بالخلط بين موقف الرئيس وموقف المستشار الخاص حول قضية تمركز القوات الأمريكية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

فى غضون ذلك، أكدت كوريا الجنوبية وصول ثمانى مقاتلات أمريكية من طراز«إف 22 رابتور»، قاعدة عسكرية فى جوانججو جنوب شبه الجزيرة الكورية، وذلك فى إطار مناورات جوية مشتركة، رغم التقارب بين الكوريتين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كانت صحيفة «شوسون إيلبو» فى سيول أن وصول طائرات قد يكون بهدف تعزيز الأمن تحسبا لانعقاد القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى قرية بانمونجوم على الحدود بين الكوريتين.

ويأتى نشر الطائرات الأمريكية فى إطار التحضير لمناورات «ماكس ثاندر» الجوية المشتركة فى 11 مايو الحالى والتى ستستمر لأسبوعين، بمشاركة نحو مئة طائرة من البلدين.