عريقات: الرئيس عباس يؤمن بالسلام والمفاوضات ولم ينف المذابح بحق اليهود

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء يوم الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس "لم ينف المذابح التي تعرض لها اليهود بما فيها المحرقة".

وأكد عريقات، في تصريحٍ صحفي، أن الرئيس عباس "يؤمن بالسلام والمفاوضات وبإقامة دولتين تعيشان بسلام وأمن وحسن جوار، حسب رؤيته للسلام التي طرحها أمام مجلس الأمن بتاريخ 20/2/2018".

وعبر عن "استغرابه للهجمة المنسقة التي تقوم بها إسرائيل في العالم، في محاولة اتهام الرئيس عباس بمعاداة السامية ورفض المفاوضات واتهامه بالإرهاب مرات عديدة، من خلال تحريف أقواله أثناء افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني الذي ذكر رأي بعض المؤرخين اليهود.

وأشار إلى أن الرئيس عباس أكد مرارا احترامه للديانة اليهودية وأن مشكلتنا مع من يحتل أرضنا.