«الزراعة»: استمرار تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية حتى 15 مايو

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق بين الوزارات المعنية والأجهزة البيطرية، ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية من خلال استمرار الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية الأولى 2018، حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وكشف تقرير الخدمات البيطرية، أنه جار التحصين من خلال الحملة القومية التي بدأت في 10 أبرايل الماضي، والتي تستمر حتى 15 مايو الحالي، قبل حلول شهر رمضان، مؤكدا أن هناك متابعة دورية لحملة التحصين، والتي تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، وتشكيل مأموريات ولجان متابعة؛ للتأكد من كفاءة التحصين ووصوله إلى المربين والمستفيدين، فضلا عن توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية، ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطري.

وناشدت وزارة الزراعة، جميع المربين، بالتعاون مع حملات التحصين؛ للحفاظ على ثرواتهم الحيوانية، موضحة أن تكلفة تحصين الرأس الواحدة للماشية رمزية لإثبات الجدية في التعامل مع اللقاحات، على أن تتحمل الدولة كل التكلفة، بالإضافة إلى أن هناك متابعة تطبيق نظام مراقبة سلسلة تداول اللقاحات للتأكد من فاعلياتها، خلال جميع المراحل من الإنتاج، حتى وصولها إلى مربى الماشية، كما يتم سحب عينات من الحيوانات التي تم تحصينها وفحصها من خلال معامل معهد بحوث صحة الحيوان؛ للتأكد من كفاءة عملية التحصين.

وتابع التقرير أن هناك حالة استنفار قصوى بجميع مديريات الطب البيطري بجميع المحافظات والتأكيد دوريا على الأطباء باستخدام سن إبرة لكل حيوان، وكذلك ارتداء اللبس الواقي واتخاذ إجراءات الأمان الحيوي للحفاظ على الحالة الصحية للماشية.

ويستقبل الطب البيطري شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19561، ويؤكد أن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين قطعان الماشية؛ لاحتواء مرض الحمى القلاعية والسيطرة عليه وحفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.