قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إنه رغم اختلافه مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في كثير من سياساته، إلا أنه لا بد من ذكر اسمه في المناسبة الوطنية، موضحًا أن الجميع يعلم دوره الهام في حرب أكتوبر عام 1973، حسب تعبيره.



جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، علق فيها «حسين»، على عدم ذكر السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك صراحة خلال كلمته صباح السبت الماضي، فى الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، مطالبًا على الأقل بذكر اسمه؛ لإرساء تقليد جيد بشأن الشخصيات التاريخية.



وتابع أنه كان موجودًا بالاحتفال بذكرى تحرير سيناء، والذي وصفه بالهام والمؤثر، مشيرًا إلى تعرض السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط في حديثه، خلال الاحتفال لنقطة في غاية الأهمية تتعلق بالجهد الدبلوماسي والعسكري لحرب أكتوبر.



واستطرد أن «أبو الغيط» حينما تعرض للحديث عن استهشاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي «مبارك» بعده لم يذكر اسمه، معقبًا: «استمعت إلى ذلك مثل كثيرين، لكنها لفتت نظري حينما قرأت تغريدة علاء مبارك، الذي قصد بها لوم أبو الغيط على عدم ذكر اسم والده، وهو لديه الحق في إثارة هذه المشكلة».



وأضاف: «أفهم أن هذا الأمر كان موجودًا في 2011 حتى 2013، لكن الأمور هدأت والدولة باتت مستقرة، والإرهاب تلقى ضربات موجعة، وعلينا أن نقفز للامام، والآن استقرت الأمور وأصبحت أكثر هدوءًا».



