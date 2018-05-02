«الصحة الليبية»: 11 قتيلا حصيلة الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة الليبية، اليوم الأربعاء، سقوط 11 قتيلا جراء الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس.

وذكرت الغرفة، في إحصائية لها اليوم، ان جثث الضحايا وصلت لعدد من المستشفيات والمصحات بطرابلس، مضيفة أن جثة واحدة لشخص يرتدي زي شرطة وصلت لمستشفى الهضبة العام، وجثتين وصلتا إلى مستشفى شارع الزاوية.

وحسب الغرفة، وصلت ثلاث جثث إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال، وهم لاثنين من المدنيين، وشخص يرتدي زي شرطة، إضافة إلى 5 جثث وصلت إلى مستشفى أبو سليم منها ثلاث حالات كانت حرجة وفارقت الحياة متأثرة بجراحها.

كما بينت الغرفة أن حصيلة الجرحى وصلت إلى 20 مصابا بينهم امرأة.