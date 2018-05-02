تقاعد محامي ترامب في تحقيقات قضية «التدخل الروسي»

قال البيت الأبيض الأربعاء، إن المحامي الذي شغل منصب المحامي الرئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 سيتقاعد في نهاية الشهر.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن تاي كوب يناقش تقاعده منذ عدة أسابيع.

وأضافت: "في الأسبوع الماضي أبلغ كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي أنه سيتقاعد في نهاية هذا الشهر".

ومن المقرر أن يحل محل كوب، الذي كان محامي ترامب الرئيسي في التحقيق الذي يجريه المحامي الخاص روبرت مولر، المحامي إيميت فلود، الذي مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون أثناء توجيه اتهامات له في أواخر التسعينات، وفقا لتقارير إخبارية.

وخضع فريق ترامب القانوني لعملية تجديد كبيرة في الأسابيع الأخيرة. وفي الشهر الماضي، انضم عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني إلى الفريق بقصد إتمام تحقيق مولر.

وانضم جولياني، وهو مدع اتحادي سابق دعم ترامب في عام 2016، إلى الفريق مع اثنين من المدعين الاتحاديين السابقين اللذين يديران مؤسسة محاماة مقرها في فلوريدا.