قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك حقق مبيعات من شهادة «أمان»، بقيمة 590 مليون جنيه، مشيرًا إلى إصدار حوالي 150 مليون شهادة للشركات والأفراد، بينما الباقي أمواله موجودة في البنك؛ لاستكمال الأوراق والمستندات.



وأضاف «الإتربي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن معدل مبيعات شهادة «أمان» في بنك مصر جيدًا، إلا أن الطموحات أعلى مما هو موجود، مؤكدًا أن تلك الشهادة تُعين الأسرة بعد وفاة العائل.



وأوضح أن الأربعة بنوك الذين يصدرون شهادة «أمان» من الممكن أن يقتربوا حتى الآن من تحقيق مبيعات من خلالها بقمية مليار جنيه، مستطردًا أن البنك الأهلي لديه مبالغ كبيرة أيضًا من إصدار الشهادة.



وعن تبرع بنك بـ300 مليون جنيه للمرحلة الثالثة لمستشفى «شفاء الأرومان» لعلاج الأورام بالأقصر، قال إن ذلك واجبًا على البنك باعتباره مؤسسة وطنية لها دورًا وطنيًا، مؤكدًا أن جميعة الأورمان من الجمعيات المحترمة التي لها باعًا كبيرًا في الخدمة الاجتماعة والمؤسسية.



واستطرد أن التبرع أيضًا جاء للتخفيف الضغط والعبء على أهالي الصعيد ورفع المعاناة عنهم، معقبًا: «البنك تبرع في الفترة الماضية بـ630 مليون جنيه للعشوائيات والتعليم والصحة».



يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد احتفالية عيد العمال، الأحد الماضي، التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



وفي كلمته خلال الاحتفالية، قال إنه يتابع الأمور المتعلقة بشهادة «أمان»، موضحًا أن حجم المتقدمين إليها حتى الآن متواضع جدا.



