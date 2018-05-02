«الداخلية»: ضبط 104 أطنان ياميش فاسد و1915 طن سلع غير صالحة خلال شهر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة؛ لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة الغلاء والاحتكار والسلع الغذائية الفاسدة قبل شهر رمضان الكريم؛ لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء.

وأسفرت تلك الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء أنور سعيد، مساعد الوزير للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر، عن ضبط 13 قضية ياميش فاسد ضُبط خلالها 41 طنا و15339 لفة ياميش، و16 قضية ياميش مجهول المصدر مستورد ضبط خلالها 24 طنا، ومصنع غير مرخص بداخله 39 طن ياميش.

كما تمكنت شرطة التموين من ضبط 18 قضية مجهولة المصدر بمضبوطات 110 أطنان، وقضية حجب عن التداول بمضبوطات 800 كيلو، وقضيتن عدم صلاحية بمضبوطات 655 كليوجراما، وقضية تهريب خارج البلاد بمضبوطات 95 طنا، بإجمالى 112 قضية بمضبوطات 207 أطنان.

وداهمت شرطة التموين السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، في الأسواق قبل شهر رمضان، فقد ضبطت 1093 قضية بمضبوطات 1915 طن سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر قبل شهر رمضان.

واستهدفت الحملات التموينية زيت الطعام مجهول المصدر والفاسد، الذي يتم طرحه في شهر رمضان بالأسواق، حيث تم ضبط 66 طنا، و33 ألف عبوة فاسدة ومجهولة المصدر.

وعقدت شرطة التموين عدة لقاءات مع رؤساء ومديري سلاسل المحلات التجارية الكبرى، وممثلين عن الغرف التجارية وشعب اللحوم والمواد العذائية واتحاد منتجي الدواجن وكبار تجار الخضروات والفاكهة بسوقي العبور و6 أكتوبر؛ لحثهم على توفير السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة المختلفة بأسعار مناسبة وهامش ربح بسيط.

وأبدى التجار استعدادهم للمساهمة في تقديم عروض على السلع الأساسية وتخفيض الأسعار؛ لتلبية احتياجات المواطنين بأنحاء الجمهورية، وخصصت وزارة الداخلية للمواطنين رقم «24060800» لإبلاغ شرطة التموين حال تعرضهم للغش أو رفع الأسعار.

واستعدت وزارة الداخلية لشهر رمضان من خلال منافذ أمان والتي بلغت 900 منفذ ثابت ومتحرك بمختلف المحافظات لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية «الأرز والسكر والسمنة والزيت» والسلع الغذائية الأخرى، بأسعار مناسبة.

وشدد اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، على ضباط الإدارة خلال اجتماعاته المتكررة بهم على ضرورة التواجد الميداني في الأسواق؛ لمراقبتها وضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، مطالبا بضرورة العمل على وصول السلع الغذائية السليمة عالية الجودة للمواطنين، واستهداف كافة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التي تضر بصحة المصريين في هذا الشهر الكريم.

ونسقت الإدارة العامة لشرطة التموين مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإجراء حملات تموينية مكبرة على الأسواق ومراقبتها في كافة ربوع البلاد وضبط المخالفين ومحتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوت البسطاء.