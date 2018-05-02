«العفو الدولية»: حرية الصحافة في تركيا «مكبلة بالقيود»

وجهت منظمة العفو الدولية، انتقادات شديدة اللهجة للقيادة التركية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، غدا الخميس.

ودعت المنظمة حكومة برلين، لاتخاذ ما يستلزمه ذلك من إجراءات حيال تركيا.

وقالت خبيرة المنظمة في شؤون أوروبا وآسيا الوسطى لدى منظمة العفو الألمانية، جنين أولمانسيك، اليوم الأربعاء، إن حرية الصحافة في تركيا «مكبلة في القيود تقريبا منذ نحو عامين».

وأشارت «أولمانسيك»، إلى أكثر من 100 صحفي تم اعتقالهم منذ إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وإلى العديد من المنابر الإعلامية التي أغلقتها الحكومة التركية.

وأضافت أن الحكومة التركية تسيء استخدام الصلاحيات الواسعة التي تسمح بها حالة الطوارئ؛ للتضييق على المجتمع المدني وإسكات الأصوات التركية الناقدة، بحسب قولها.

وشددت على ضرورة استمرار الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي في الضغط على الحكومة التركية وإلزامها بـ«الالتزام بتعهداتها بشأن حماية حقوق الإنسان».

وتسببت حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب الانقلاب في تقييد الحقوق الأساسية في تركيا، فقد أمر «أردوغان»، بإغلاق الكثير من المؤسسات الإعلامية.

ووفقا لبيانات منصة الصحافة المستقلة «P24»، المهتمة بالحفاظ على استقلال الصحافة التركية، فإن هناك أكثر من 170 صحفيا في السجون التركية في حين تتحدث منظمة مراسلون بلا حدود عن 35 صحفيا.

ولكن منصة الصحافة المستقلة رجحت اعتقال العشرات من الصحفيين على خلفية عملهم كصحفيين، ذاكرة أنه من الصعب إثبات ذلك لأن سلطات التحقيق كثيرا ما تترك المتهمين دون توضيح التهم الموجهة إليهم.