الأربعاء 2 مايو 2018 5:39 ص القاهرة القاهرة 21.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟

النتـائـج تصويت

روسيف: لولا دا سيلفا سيكون رئيس البرازيل القادم سواء داخل السجن أو خارجه

ديلما روسيف ولولا دا سيلفا
ديلما روسيف ولولا دا سيلفا
ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 4:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 4:45 ص
قالت الرئيسة البرازيلية السابقة، ديلما روسيف، الثلاثاء، إن الرئيس الأسبق المحبوس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيكون الرئيس المقبل للبلاد سواء كان داخل السجن أو خارجه.

وأضافت روسيف، على هامش معرض بوينس آيرس للكتاب، حيث تعرض كتابها الصادر تحت عنوان "لولا .. الحقيقة ستفوز"، أنه "سواء كان حرا أو في السجن، سيكون لولا الرئيس المقبل للبرازيل، سيفوز لولا".

وتم سجن لولا دا سيلفا في أبريل، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما. وأدانته إحدى المحاكم بالفساد وغسل الأموال في يوليو.

وقالت روسيف إن لولا بريء وتمت إدانته "بسبب قناعاته". وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن لولا سيفوز في الانتخابات بأغلبية كبيرة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك