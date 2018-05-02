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تأجيل طعون 25 من مستأجري كبائن قصر المنتزه ضد وزير السياحة لـ3 أكتوبر

كتب - محمد مجدي:
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 4:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 4:33 م

قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة فحص) برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر طعن 25 شخصا من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن وتأجيرها عن طريق قانون المزايدة والمناقصة لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

قال مقيمو الطعون، إنهم منذ خمسين عاما يشغلون بعقود مع قصر المنتزة فى كبائن وشاليهات فى شواطئ نفرتيتى وسميراميس وعايدة ونفرتاى، ولا يخضعون لقانون المناقصات والمزايدات، مؤكدين أن منطقة قصر المنتزة ليست مشروع اقتصادى لتحقيق الربح ولا يخضع لقانون المناقصات والمزايدات.

واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، الذي نص على أن يخلي بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.


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