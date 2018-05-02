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طارق العشري: المدرب الجديد أثر علينا في الكأس

الشروق
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 10:02 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 10:02 ص

قال طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن مجلس إدارة دجلة له مطلق الحرية في التعاقد مع أي مدير فني جديد في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "حدثت بعض البلبلة داخل الفريق، في ظل وجود المدير الفني الجديد لوادي دجلة في القاهرة، ومتابعة التدريب، وهذا الأمر أثر على اللاعبين في كأس مصر، لأن الأنظار كانت متجهة إلى المدير الفني الجديد".

وعاد ليقول: "أحتاج إلى الحصول على راحة بعد موسم شاق، من أجل حسم مصيري سواء بالاستمرار في الدوري المصري، أو تولي تدريب أحد الأندية خارج الأندية المصرية".


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