«واقعية» ليفربول تصطدم بـ«أحلام» روما على مسرح الأولمبيكو

كلوب يسعى لدخول التاريخ بوصول الريدز للمباراة النهائية.. وذئاب روما تحلم بتكرار سيناريو برشلونة في ربع النهائي

يسدل الستار مساء اليوم، الأربعاء، على مباريت نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، عندما يستضيف روما الإيطالي فريق ليفربول الإنجليزي، في التاسعة إلا ربع، على ملعب الأولمبيكو.

وكان فريق ليفربول وضع قدما في المباراة النهائية بعد فوزه في لقاء الذهاب على ذئاب روما بنتيجة ثقيلة 5-2، ليصعب المهمة على أبناء دي فرانشيسكو في مباراة الليلة.

كذلك يتأهب ليفربول لمواجهة روما بحالة من الحذر، بهدف تفادي مفاجآت فريق العاصمة الإيطالية الذي حقق عودة مذهلة وأطاح ببرشلونة من دور الثمانية بالفوز عليه 3 / صفر إيابا ، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة 4 / 1 .

وقد حافظ روما على أمله من خلال الهدفين المتأخرين اللذين سجلهما في شباك ليفربول ذهابا، ليصبح بحاجة إلى ثلاثة أهداف نظيفة لينتزع بطاقة التأهل.

وقال أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لروما: "يجب أن نتحلى بالثقة في قدرتنا على قلب الأمور لصالحنا. لقد استعرضنا قدراتنا من قبل وسنحاول تكرار ما فعلناه."

ومع الحضور المنتظر لنحو خمسة ألاف مشجع لليفربول في روما، عززت الشرطة الإيطالية الاتحتياطات الأمنية بعد أحداث العنف التي سبقت مباراة الذهاب وتسببت في تعرض مشجع لليفربول لإصابات خطيرة.

ويغيب أليكس أوكسليد تشامبرلين عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة في الركبة التي أنهت موسمه، والتي كان قد تعرض لها خلال مباراة الذهاب، بينما يتوقع عودة ساديو ماني، بعد أن غاب عن الفريق في مواجهة ستوك سيتي السبت الماضي بسبب مشكلة في الفخذ.

ويبتعد ليفربول، الذي سجل 44 هدفا في دوري الأبطال هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن الرقم القياسي المسجل باسم برشلونة في موسم 1999 / 2000، والمتمثل في أكبر عدد أهداف مسجل من فريق واحد خلال موسم بدوري الأبطال.

ومن جانبه، حذر روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول قائلا "لم نفز بشيء بعد" ، وأضاف "علينا أن نتحلى بالذكاء وأن نقدم كل ما لدينا على أرض الملعب."

فيما يغيب عن صفوف روما الظهير ريك كالدرسوب واللاعب دييجو بيروتي بداعي الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق إلى أي لاعب بسبب الإيقاف.

والتقى ليفربول وروما ثلاث مرات فقط في دوري أبطال أوروبا، بينهم لقائين في مرحلة المجموعات من موسم 2001/2002، وانتصر الريدز في مباراته على ملعب أنفيلد بينما تعادلاً في المباراة الأخرى، والثالثة كانت في اللقاء السابق والذي هُزم فيها الذئاب بنتيجة (5-2).

بينما التقى الفريقان في 6 لقائات من قبل في جميع البطولات الأوروبية، واستطاع الحُمرالانتصار في ثلاث مباريات بينما هُزم في مباراة واحدة فقط، وكان التعادل سيدا في مباراتين.

لم يحرز روما في مواجهاته ضد الريدز سوى 4 أهداف فقط، بينما تلقى في شباكة 10 أهداف كاملة.

سجل ديكو وصلاح أهدافاً لصالح روما في مباراة ودية ضد ليفربول في سانت لويس في أغسطس 2016، والتي أنتهت بنتيجة (2-1) كما انتصر الفريق الإيطالي في مواجهتهم في بوسطن قبل ذلك بعامين، بينما في عام 2004 انتصر ليفربول بنتيجة (2-1) في مباراة أخرى ودية بشرق روثرفورد بأميركا.