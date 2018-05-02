«أبو الغيط» يدين الهجوم على مفوضية الانتخابات بليبيا

​​أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية، طرابلس.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن «أبو الغيط» عبر عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الخسيس، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المتحدث الرسمي، أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها، مجدداً -في هذا الصدد- التزام الجامعة العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة والوقوف مع الدولة الليبية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تمثله على أمن واستقرار البلاد.