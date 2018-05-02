طمأن الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، المواطنين على الحركة المرورية على كافة الطرق السريعة.

وقال «الشربيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إن «كافة الطرق السريعة تعمل بشكل جيد، والحالة المرورية جيدة عليها، ولا يوجد إغلاق لأي طريق»، مشيرًا إلى إعادة فتح طريق الضبعة الجديد، بعد إغلاقه صباح اليوم؛ بسبب الشبورة المائية.

وناشد قائدي السيارات على الطرق السريعة، بتقليل السرعات، ومضاعفة منطقة الأمان بين السيارة والأخرى، والتأكد من السلامة الفنية للسيارة قبل السفر بها، معربًا عن أمله في السلامة للجميع.