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فيديو.. «بومبيو» يؤدي اليمين وزير للخارجية الأمريكية

أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 6:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 6:17 م

أدى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، اليمين الدستورية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليبدأ مهام عمله رسميًا كوزير للخارجية.

وألقى «بومبيو»، كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية أكد فيها أنه سيعمل على مواجهة التحديات الكبيرة المختلفة، مضيفًا أنه سيعمل على تقرير مصير الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار إلى وجود فرصة مميزة لتغيير التاريخ في شبه الجزيرة الكورية، والتي يمكن اغتنامها دون تكرار أخطاء الإدارات السابقة، متابعًا: «يجب أن نحل القضية تمامًا، وملتزمون بتفكيك الترسانة النووية وأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية».


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