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بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.. قطر تعلن تأييدها للمغرب

بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.. قطر تعلن تأييدها للمغرب
بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.. قطر تعلن تأييدها للمغرب

نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 12:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 12:34 م

أعلنت السلطات القطرية، أمس الثلاثاء، تأييدها للمغرب بعد إعلان الأخيرة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران؛ إثر الدعم الذي يقدمه «حزب الله» اللبناني لجبهة «البوليساريو» الانفصالية في الصحراء الغربية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، فقد ذُكر: «تعلن دولة قطر تضامنها العميق والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في المحافظة على سلامة ووحدة أراضيها في وجه أية محاولات تستهدف تقويض هذه الوحدة أو تستهدف أمن المملكة المغربية الشقيقة وسلامة مواطنيها».

وأضاف البيان: «تشدد دولة قطر على أهمية احترام المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل الخلافات بالحوار ومن خلال الوسائل والطرق السلمية المتعارف عليها دوليا».


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