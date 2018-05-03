الخميس 3 مايو 2018 12:42 ص القاهرة القاهرة 27.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟
النتـائـج تصويت

كلوب: ليفربول إستحق التأهل لنهائي دوري الأبطال

محمد مجدي
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 11:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 11:29 م

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن فريقه إستحق التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالرغم من الخسارة أمام روما مساء اليوم الأربعاء بملعب "الأولمبيكو" بنتيجة 4-2 في إياب نصف النهائي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة أن اللاعبين حاولوا الدفاع عن مرماهم وخصوصًا بعد تسجيل روما الهدف الثاني، ولكن تلقى الفريق الهدف الثالث والرابع لكن في النهاية حقق الفريق الهدف بالتأهل للنهائي.

وأتم:" معظم لاعبي الريدز خاضوا نصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخهم لذلك ظهر عليهم الخوف ولكن تغلبوا على ذلك وقدموا مستوى جيد في المباراة".

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام روما بنتيجة أربعة أهداف لهدفين في مباراة الإياب التي أقُيمت على ملعب الأولمبيكو مستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب الذي أقُيمت على ملعب الأنفيلد روود والتي انتهت بفوز الريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك