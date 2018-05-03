كلوب: ليفربول إستحق التأهل لنهائي دوري الأبطال

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن فريقه إستحق التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالرغم من الخسارة أمام روما مساء اليوم الأربعاء بملعب "الأولمبيكو" بنتيجة 4-2 في إياب نصف النهائي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة أن اللاعبين حاولوا الدفاع عن مرماهم وخصوصًا بعد تسجيل روما الهدف الثاني، ولكن تلقى الفريق الهدف الثالث والرابع لكن في النهاية حقق الفريق الهدف بالتأهل للنهائي.

وأتم:" معظم لاعبي الريدز خاضوا نصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخهم لذلك ظهر عليهم الخوف ولكن تغلبوا على ذلك وقدموا مستوى جيد في المباراة".

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام روما بنتيجة أربعة أهداف لهدفين في مباراة الإياب التي أقُيمت على ملعب الأولمبيكو مستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب الذي أقُيمت على ملعب الأنفيلد روود والتي انتهت بفوز الريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين.