محافظ السويس: المحامي العام سيصدر قرارا قريبًا حول وفاة طفلة بالصعق الكهربائي

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إنه يوجد اهتمام كبير بقضية وفاة الطفلة «سدن محمود»، التي تبلغ من العمر 8 أعوام، والتي تعرضت للصعق الكهربائي بمسرح أحد المنتجعات بكورنيش السويس القديم، خلال حفل غنائي الأربعاء الماضي.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المحامي العام لنيابات السويس مهتم للغاية بالقضية وبالتحقيقات الخاصة وسيصدر بشأنها قرار قريبًا.

وتسلمت النيابة العامة فيديوهات تكشف لحظة وفاة الطفلة بالمنتجع بكورنيش السويس بالصعق الكهربائي.

وكانت أسرة الطفلة، قد قامت بتحرير محضر بقسم شرطة السويس رقم 2046 جنح السويس لسنة 2018.

وأكدت أسرة الطفلة في المحضر المحرر بقسم شرطة السويس، أن الطفلة تعرضت للصعق الكهربائي بالمسرح بالمنتجع خلال حفل المطرب حمادة هلال، الذي كان يقوم بإحياء حفل بالمسرح في المنتجع، موضحين أن لحظة تعرض الطفلة للصعق الكهربائي، حدثت في لحظة إحياء الحفل خلال تواجد كبير للأسر والأطفال بالحفل.