«الإمارات»: نقف إلى جانب المغرب في مواجهة كل ما يهدد وحدتها الترابية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها ووحدتها الترابية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نُشر على وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن: «دولة الإمارات إذ تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية، التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية».

وأضاف البيان أن: «دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية الشقيقة صفا واحدا في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة، وتؤكد مجددا على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي».

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أعلن أمس أن المغرب «قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، واستدعاء السفير المغربي في طهران، وطُلب من المبعوث الإيراني مغادرة الرباط» بسبب دعم إيران لجبهة «البوليساريو» الانفصالية.

وأضاف أن «حزب الله» الحليف لإيران يقدم الدعم اللوجستي والتدريب لجبهة «بوليساريو» لاستقلال الصحراء الغربية.