4 أحزاب تركية تتحالف لمواجهة أردوغان فى الانتخابات المبكرة

ــ «حرييت»: التكتل الحزبى يسعى للأغلبية البرلمانية والعودة إلى الديمقراطية

يوقع حزب الشعب الجمهورى أكبر الأحزاب المعارضة فى تركيا وثلاثة أحزاب أخرى، اليوم الخميس، اتفاقا لتشكيل تحالف فى الانتخابات التركية المبكرة المقررة فى 24 يونيو المقبل.

وذكرت قناة (إن تى فى) التلفزيونية وهيئات بث أخرى، أن حزب الشعب الجمهورى، توصل لاتفاق مع حزب «الخير» برئاسة وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار، وحزب «السعادة» الإسلامى برئاسة تمل كرم الله أوغلو، والحزب الديمقراطى (قومى يمينى) برئاسة جولتاكين أويسال، التى تدعم أكشينار، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقالت القناة إن الأحزاب الأربعة ستوقع الاتفاق الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس.

بدورها، ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، اليوم، أن الأحزاب الأربعة ستعقد هذا التحالف لخوض الانتخابات البرلمانية لضمان الأغلبية أمام تحالف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية برئاسة دولت بهاتشالى.

وسيتوجب على الأحزاب التى اتخذت قرار التحالف تقديم بروتوكول التحالف إلى اللجنة العليا للانتخابات بحد زمنى أقصاه 6 مايو الجارى.

وسيكون لكل حزب مرشحه البرلمانى الخاص، لكن فى بعض المقاعد الحرجة، ستدعم الأحزاب المتحالفة مرشحى الحزب الأقوى للحصول عليها.

وقالت الصحيفة التركية إن الهدف الرئيسى من تحالف المعارضة هو العودة إلى الديمقراطية البرلمانية، أما فى السباق الرئاسى كل حزب سيكون له مرشحه الخاص.

وأضافت الصحيفة أن بذلك التحالف فقط تتحقق العدالة التمثيلية بالبرلمان من خلال تسهيل دخول جميع أعضاء التحالف إلى البرلمان، كما يستهدف انتزاع مقاعد إضافية من تحالف أردوغان والحركة القومية.

وأشارت «حرييت» إلى أن هناك أسماء مقترحة للتحالف سيتم الاختيار من بينها وهى «تحالف القومية» أو«تحالف الديموقراطية» أو «تحالف السلام».

وكان حزب الشعب الجمهورى ضم 15 من نوابه إلى حزب «الخير» حتى يتسنى له خوض الانتخابات، بعد أن كان له 5 مقاعد فقط. وتعتبر الأحزاب التى تشغل 20 مقعدا فأكثر كتلا فى البرلمان ومن ثم يحق لها بشكل تلقائى خوض السباق الانتخابى، وبعد انفصال النواب عن الحزب الجمهورى سينخفض عدد المقاعد التى يشغلها إلى 116 مقعدا فى البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.