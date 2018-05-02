تعيين «أحمد عبد الحليم» قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد

أصدر المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بتعيين أحمد محمد أحمد عبد الحليم، قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، اعتبارا من اليوم الأربعاء، الموافق 2 مايو 2018، لحين تعيين رئيس جديد للهيئة، خلفا لعصام الصغير، الذي انقضت المدة القانونية لرئاسته للهيئة.

ويشغل أحمد عبد الحليم، في الوقت الحالي منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة تقلد العديد من المناصب ساهم خلالها في إعداد العديد من البرامج التدريبية؛ لرفع كفاءة العاملين وإمدادهم بالخبرات اللازمة التي تؤهلهم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقد حصل أحمد عبد الحليم، على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال شعبة البريد 1990، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة حلوان في 2014.