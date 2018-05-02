تعقد اليوم الأربعاء اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعا برئاسة مجدى شلبى وكيل أول الوزارة لقطاع الشركات ورئيس بعثة الحج السياحى لإعداد الترتيبات النهائية لقرعة الحج السياحى التى من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل.



وقال مجدى شلبى إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة القواعد الخاصة بالاستبدال من الفائزين الاحتياطيين فى قرعة الحج السياحى وفقا للظروف القهرية مثل الوفاة أو المرض المفاجىء أو الأحكام المقيدة للحريات.



كانت اللجنة العليا للحج والعمرة قد قررت تأجيل قرعة الحج السياحى إلى الأحد القادم الموافق 6 مايو الجارى، مشيرة إلى أن التأجيل جاء بهدف استكمال كافة التدابير الخاصة بإجراءات القرعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الحج السياحى لاتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ قرعة الحج بالشكل الذى يليق بسمعة القطاع السياحى.



يذكر أن إجراء القرعة سيتم فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لاختيار 36 ألف فائز من بين أكثر من 120 ألف مواطن تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بقرعة الحج السياحى.