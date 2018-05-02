عمرو أديب عن قانون التجارب السريرية: أخشى أن يتحول المصريين لحقول تجارب

علق الإعلامي عمرو أديب على قانون «التجارب السريرية»، قائلًا: «في بلد مستوى الدخل والفقر فيها زي مصر، وفيها ناس بتتبرع بدمها عشان فلوس، أخشى أن يتحول المصريين لحقول تجارب، ولازم القانون يحمي الإنسان من نفسه»، على حد تعبيره.



وأوضح في برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، أمس الثلاثاء، أن القانون ظهر في مصر مؤخرًا، بهدف تطوير المنظومة العلاجية والبحث العلمي، وتمت مناقشته من خلال مجلس النواب على مدار جلستين، لافتًا إلى ضرورة إشراك لجان عديدة في وضع القانون، وسن تشريعات رادعة لعدم التلاعب بالقانون، أوالأضرار بصحة المواطنين.



وتابع: «القانون ده أنا متوجس منه، وشايف أن لازم يوضع ليه ضوابط أقوي، ولازم نفهم حقوق المريض، في أمريكا وبعض الدول بيكون في نوعين من المرضى نوع بيتم تجربة العلاج عليه لأنه يأس من الشفاء، ونوع آخر يخضع للتجربة في مقابل مادي».



وأضاف أن مصر ليست من الدول التي تنتج وتكتشف الأدوية يوميًا مقارنة بدول مثل ألمانيا وسويسرا، معقبًا: «العقوبات دمها خفيف مش رادعة ممكن مصر تتحول لدولة بيتم عليها التجارب في مقابل مادي للفرد مثلًا 10 آلاف دولار وفي ناس هتوافق لأنها محتاجة ومفيش عندهم وعى».



وأثار مشروع قانون «التجارب السريرية» الذى، عرض على مجلس النواب في فبراير الماضي، جدلًا في آليات تطبيقه، ويناقش المجلس حاليًا العديد من مواد القانون التي تنظم عمليات البحوث الطبية والإكلينيكية على المرضى المتطوعين.



